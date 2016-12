Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: idea Ontivero

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

29/12/2016 16:10

CALCIOMERCATO TORINO ONTIVERO / Sta per concludersi l'esperienza in prestito al Monteral Impact di Lucas Ontivero, con 21 apparizioni ufficiali, 2 gol e 2 assist all'attivo. L'attaccante argentino rientrerà al Galatasaray, ma con ogni probabilità sarà solamente di passaggio ad Istanbul. Seguito la scorsa estate dal Bologna, il mancino 22enne, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, rappresenta un'idea di mercato del Torino, come possibile alternativa al giallorosso Juan Manuel Iturbe. Attilio Lombardo, vice di Sinisa Mihajlovic, conosce molto bene il ragazzo, portato al Galatasaray da Roberto Mancini proprio nel periodo in cui faceva da secondo all'ex allenatore dell'Inter.