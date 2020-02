Ludogorets-Inter, Ranocchia si fa sentire: "Padelli? I casi li create voi!"

LUDOGORETS INTER CONTE RANOCCHIA CONFERENZA STAMPA/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Ludogorets-Inter, Andrea Ranocchia, veterano della squadra allenata da Antonio Conte, ha parlato dei suoi compagni. Per le ultime notizie sull'Europa League---> clicca qui!

Sull'obiettivo Europa League: "Ho sempre detto che quando un giocatore indossa questi colori, le ambizioni devono essere sempre alte. Dall'altro lato, per arrivare a grandi traguardi, bisogna fare dei piccoli step.

Dobbiamo arrivare il più lontano possibile, ma partire dal match di domani che non sarà affatto semplice".

Su Padelli: "Non cambia niente, è un compagno di squadra come tutti gli altri, tutti noi ragazzi abbiamo massima fiducia in quelli che giocano, ci stiamo facendo tutti il mazzo. Padelli ha fatto delle ottime partite, poi quando vai a sostituire un Handanovic, però io ho la massima fiducia in lui e nei miei compagni. Le tutte faccende che sono venute fuori le avete create voi più che noi, siamo tutti allineati a prescindere da chi giochi".

Sulla sua Inter: "Dovremmo dimostrarlo di essere l'Inter più forte, spero che sia la migliore perché vorrebbe dire essere arrivati ai trofei, adesso dobbiamo tirar fuori tutto ciò che abbiamo, e spero di poterlo dire a fine anno".