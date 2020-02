JUVE BRESCIA CHIELLINI / Giorgio Chiellini ha bruciato i tempi. Doveva essere solo una semplice passerella per lui il match odierno della Juventus contro il Brescia, con il capitano bianconero che era tornato dopo il lungo stop nella lista dei convocati di Sarri. Il tecnico ha deciso un po' a sorpresa di inserirlo al 78' con il risultato in cassaforte per i campioni d’Italia, che hanno ritrovato la vittoria grazie al successo per 2-0 su Balotelli e compagni.

Standing ovation per Chiellini da tutto il pubblico dell’Allianz Stadium al momento della sostituzione con Bonucci, con il numero 3 che rientrava in campo dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato alla vigilia di Juventus-Napoli, il 30 agosto scorso. Cinque mesi e mezzo più tardi rieccolo in campo, con Sarri che punta a schierarlo titolare già in Champions League nella trasferta di Lione.