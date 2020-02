CALCIOMERCATO INTER CHONG MANCHESTER UNITED / Un occhio al presente ed un altro al futuro per l'Inter che pensa anche al prossimo mercato estivo. Tra i calciatori accostati al club allenato da Antonio Conte c'è anche il giovane talento del Manchester United, Tahith Chong.

L'esterno offensivo olandese classe 1999 è in scadenza di contratto con i 'Red Devils' e secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il suo agente sta ascoltando le proposte di diversi club, oltre ai nerazzurri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ciononostante l'Inter va avanti dritto per Chong in una trattativa che procede anche se non è ancora alla conclusione. Al netto delle altre società interessate infatti i contatti partiti a gennaio sono proseguiti in queste settimane.

