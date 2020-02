INTER MILAN CONFERENZA STAMPA PIOLI / Grande attesa a Milano per il derby tra Inter e Milan. I rossoneri, dopo il mezzo passo falso contro il Verona, vogliono rispondere con una grande prestazione nella stracittadina per puntare all'alta classifica. Sfida ad alta tensione con i nerazzurri, che vale molto per il futuro del Diavolo. Il tecnico rossonero Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla vigilia del match, Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni salienti dell'allenatore.

IBRAHIMOVIC - "Domani dobbiamo avere la sua faccia, cattiva e determinata. Abbiamo fatto un lavoro per portarlo oggi in gruppo. Se ci sarà, domani sarà a disposizione. Non sono preoccupato, ma oggi è lo step decisivo".

ERIKSEN - "Se gioca dietro le punte o meno per noi non cambia nulla.

L'Inter è una squadra riconoscibile tatticamente a prescindere da lui".

SPALLETTI - "Non posso perdere tempo dietro a queste cose. Sono concentrato sul nostro presente e su una gara in cui possiamo far bene se saremo fiduciosi nei nostri mezzi".

REBIC O LEAO - "Magari possono anche giocare insieme, vedremo. In campo dobbiamo mettere idee chiare".

CONTE - "Non lo conosco in maniera approfondita, ma non gli invidio nulla. Entriamo entrambi nella testa dei giocatori, ma in modi diversi".

CORSA PER L'EUROPA - "Passa da tutte le prossime 16 partite, ma vincere domani significherebbe tanto in termini di autostima e fiducia. Il derby vale di più, ma noi abbiamo dimostrato di avere coraggio".

INFORTUNATI - "Sono tutti recuperabili per domani, l'unico che ha dei problemi è Krunic".