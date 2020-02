INTER MILAN PROBABILI FORMAZIONI HANDANOVIC IBRAHIMOVIC / Cresce l'attesa per il derby di Milano in programma domani sera a San Siro tra Inter e Milan: il big match della 23esima giornata di Serie A mette in palio 3 punti importantissimi sia per Conte che per Pioli. Lukaku e compagni vogliono mantenere vive le speranze scudetto, Ibra e compagni invece quelle di un piazzamento europeo nella prossima stagione. I due tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione ma la sensazione è che entrambi stiano pensando ad un cambio modulo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Milan, da Handanovic ed Eriksen ad Ibrahimovic: le probabili formazioni

Con ogni probabilità Conte dovrà fare a meno di capitan Handanovic: al suo posto ci sarà Padelli, davanti a lui gli immancabili Skriniar e De Vrij, con Godin favorito su D'Ambrosio.

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-1-1): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

