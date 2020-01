TORINO ATALANTA MAZZARRI / Walter Mazzarri chiede scusa: il tecnico del Torino dopo il 7-0 subito in casa contro l'Atalanta si presenta ai microfoni di 'DAZN' per una breve dichiarazione in cui annuncia la decisione di andare in ritiro. Il tecnico granata ha affermato: "Non ha funzionato nulla. Sono qui per chiedere scusa, prestazione indifendibile. Inutile anche parlarne: ho già detto ai giocatori che andremo subito in ritiro, poi vediamo fino a quando.

Oggi è indifendibile tutto, si chiede scusa a tutti: non è giustificabile una cosa del genere. Non c'è da dire altro".

L'allenatore è da tempo nel mirino dei tifosi che chiedono il suo esonero: un'ipotesi tornata di attualità dopo la disfatta di questa sera. Dovesse esserci il cambio della guardia (reso difficile dal fatto che martedì i granata scendono in campo contro il Milan in coppa Italia) i papabili per la sostituzione sono Ballardini, De Biasi, Di Biagio e Prandelli.