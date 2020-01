CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA RINNOVO / Riparte da Iachini la Fiorentina di Rocco Commisso dopo l'esonero di Vincenzo Montella. Il nuovo tecnico ha portato una ventata di entusiasmo nell'ambiente viola che dovrà presto essere tramutato in risultati positivi per riprendere un cammino fin qui zoppicante. Sono però settimane importanti anche fuori dal campo con la dirigenza toscana che lavora per rinforzare l'organico viola, ed anche per risolvere casi spinosi come quelli legati al futuro di Federico Chiesa, da tempo seguito da big come Juventus e Inter.

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QU I!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pjaca per avere subito Kulusevski: la risposta del Parma

Calciomercato Fiorentina, rinnovo per Chiesa: raddoppio d'ingaggio e clausola

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del 'Tgr Rai Toscana', Federico Chiesa potrebbe anche rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Nei primi giorni di febbraio, al termine del calciomercato invernale, è infatti in programma un incontro fra la dirigenza toscana ed Enrico Chiesa, padre e agente del talento italiano. Dal faccia a faccia potrebbe arrivare il prolungamento contrattuale con la Fiorentina, con raddoppio dell’ingaggio che arriverebbe a circa 4 milioni ed una possibile clausola rescissoria da inserire nell'accordo. Nel caso in cui l'incontro dovesse volgere per il meglio non sarebbe più scontata una partenza di Chiesa a giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, obiettivo Cutrone: le ultime di CM.IT