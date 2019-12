BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS RABIOT DEMIRAL / Con qualificazione e primo posto ormai al sicuro, Bayer Leverkusen-Juventus è per Maurizio Sarri e il mondo bianconero l'occasione di osservare chi finora ha giocato di meno. Oltre a Cuadrado impiegato come mezzala, curiosità per le prove di Demiral e Rabiot che finora hanno visto poco il campo: anche i tifosi sui social hanno puntato gli occhi sul difensore turco e l'ex Paris Saint-Germain e i loro commenti sono spietati'.

In particolare il francese è bersagliato da numerose critiche e c'è chi arriva a chiedersi cosa si faccia mai allae chi si domanda se non sia il suo cugino 'scarso'.

LEGGI ANCHE --->Bayer Leverkusen-Juventus, Nedved: "Inter fuori da Champions non mi preoccupa"

Di tutt'altro tenore invece i giudizi su Demiral che con un salvataggio sulla linea e ottime chiusura ha conquistato il cuore dei tifosi della Juventus che già invocano più spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Ecco alcuni tweet con i giudizi dei tifosi su Rabiot e Demiral: