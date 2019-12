CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC VIDAL / Da esubero sacrificabile a nuovo rinforzo. Ivan Rakitic ha sempre ribadito l'intenzione di restare al Barcellona e di riconquistare la fiducia del tecnico Ernesto Valverde, ed ora che la sessione di mercato di gennaio si avvicina sembra esserci riuscito. Complici le difficoltà del brasiliano Arthur in questa prima parte di stagione, il centrocampista croato nelle ultime settimane è tornato a rivedere il campo e secondo il 'Mundo Deportivo' avrebbe convinto dirigenza e staff tecnico blaugrana, tant'è che sarebbe stato tolto dalla lista dei cedibili. Fuori dal mercato, niente cessione: Juventus e Inter avvertite. Anche se per i nerazzurri potrebbe rappresentare in un certo modo una buona notizia. Le ultimissime notizie di mercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Rakitic apre a Vidal?

Juventus e Inter da tempo sono sulle tracce di Ivan Rakitic, che però a questo punto diventa davvero complicato da raggiungere. Ma come detto per la dirigenza interista può rappresentare anche una buona notizia, visto che con la permaneza del croato il Barcellona potrebbe ammorbidire la sua posizione su Arturo Vidal, 'scontento' per il poco spazio in blaugrana e grande obiettivo del tecnico Antonio Conte per rinforzare il centrocampo. Fin qui come vi abbiamo raccontato, i catalani hanno chiesto 15 milioni di euro senza mai aprire all'ipotesi prestito. Pista non semplice dunque, ma in caso di qualificazione agli ottavi di Champions League (stasera la sfida decisiva proprio contro il Barça), l'Inter potrebbe avere gli argomenti giusti per andare all'assalto.

