ATALANTA INFORTUNIO ILICIC SHAKHTAR DONETSK / Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista del decisivo match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Come riportato da 'Sky Sport', infortunatosi nell'ultima partita contro il, ha subito un'elongazione al flessore destro e non partirà per la trasferta in Ucraina.

L'attaccante sloveno, che come comunicato dal club bergamasco oggi ha lavorato solo a parte, sarà dunque indisponibile per la sfida di mercoledì. L'assenza del 31enne va ad aggiungersi a quella già pesantissima del lungodegente Duvan Zapata.

