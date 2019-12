Inter-Roma, i convocati: Fonseca perde un difensore. Dzeko c'è

INTER ROMA CONVOCATI FONSECA FAZIO / Domani sera la Roma sarà di scena a San Siro per sfidare la capolista Inter. Gra estremamente ostica per i giallorossi che vogliono piazzare il colpaccio esterno per macinare ulteriori punti e consolidare la zona Champions League. Archiviata la conferenza stampa di presentazione, Fonseca ha anche diramato l'elenco dei convocati per la partita di domani. Edin Dzeko c'è, Justin Kluivert no, proprio come anticipato dal tecnico, ma con l'olandese manca anche Federico Fazio per un problema fisico.

I convocati per

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Antonucci.

