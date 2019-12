VIDEO CALCIOMERCATO.IT JUVENTUS PJANIC RONALDO/ Intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio, al quale è presente anche l'inviato di Calciomercato.it, Miralem Pjanic ha commentato il momento della sua Juventus: "Non siamo ancora a metà stagione, l'Inter sta facendo bene come noi, il campionato è lungo e siamo ad un punto e non a dieci. Continueremo a provare a vincerle tutte.

Il primo obiettivo è stata la qualificazione in Champions, poi c'è la Supercoppa. Quando invece in campionato dovremo affrontare le sfide secche ce le giocheremo con molta tranquillità cercando di portare a casa il risultato".

Pjanic ha anche parlato del momento di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo non è abituato a vivere queste situazioni, è il migliore al mondo, ha fatto tantissimo cose nella sua carriera, può solo che essere orgoglioso e noi siamo contenti di averlo con noi".