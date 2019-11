Calciomercato Napoli, Ancelotti al bivio: De Laurentiis vigila

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS / Milan-Napoli, la possibilità di uscire dalla crisi o quella di aprire una ferita più ampia. A San Siro gara delicatissima sia, da una parte, per Stefano Pioli, sia, dall'altra, per Carlo Ancelotti. Mai, alla vigilia della stagione, il tecnico azzurro avrebbe immaginato di vivere una situazione simile e di ritrovarsi in bilico con un solo terzo di stagione disputata. Il futuro dell'allenatore partenopeo è a rischio e dall'incrocio con i rossoneri può dipendere molto.

Calciomercato Napoli, Ancelotti a rischio: gli scenari

Il Napoli non vince da un mese esatto, dalla trasferta di Salisburgo in Champions League (3-2). Da allora, quattro pareggi e una sconfitta, con una serie negativa di quattro gare in campionato che ha allontanato le prime posizioni. In mezzo, le tensioni tra società e squadra con l'ammutinamento dei giocatori che rischia di causare ulteriori strascichi.

Dalla gara col Milan, il presidentesi attende una riscossa: difficile ipotizzare ribaltoni nell'immediato, ma, come spiegato da 'Tuttosport', il numero uno azzurro osserverà con attenzione i prossimi sviluppi. In un mese il Napoli si gioca un'intera stagione, che in caso di altri risultati potrebbe essere irrimediabilmente compromessa.

Calciomercato Napoli, i nomi per il post Ancelotti

Appare difficile comunque, anche nella migliore delle ipotesi, che l'esperienza di Ancelotti in azzurro possa andare oltre questa stagione. De Laurentiis si sta già guardando intorno, alla ricerca di possibili sostituti, che siano a stagione in corso o per la prossima. Numerose le piste che i partenopei possono vagliare, dal sogno Allegri a nomi intriganti come Spalletti, ten Hag ed Emery.

