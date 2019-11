JUVENTUS DE LIGT KLUIVERT / Altro che pentito: Matthjis de Ligt 'zittisce' Patrick Kluivert e chi lo definiva pentito del suo approdo alla Juventus. Il difensore olandese non pensa alla critiche, silenzia le polemica e va avanti per la sua strada. In alcune dichiarazioni riportate da Voetbal Primeur arriva la risposta del calciatore ex Ajax a Kluivert: "So che ha detto che mi sono pentito di essere andato alla Juventus, l'ho sentito anche io ma non è vero: la gente scrive molto e il fatto che lo abbia detto uno come Kluivert potrebbe rendere la cosa più credibile ma è soltanto la sua opinione".

Juventus, de Ligt sicuro: "Passi da gigante"

Parole per stoppare le polemiche, quelle che hanno accompagnato, miste a critiche, le sue prime uscite con la maglia della Juventus: "Quando viene acquistato per cifre importante, ci sono sempre tante aspettative: dopo la partita con il Napoli le cose sono peggiorate ma in realtà faccio il possibile in ogni partita e mi fa piacere sentire il supporto di compagni e tifosi. Le cose stanno andando bene".

L'olandese ha poi continuato: "Da calciatore dell'Ajax, pensi: oh Ronaldo, Buffon, Bonucci, Chiellini... ma se giochi con loro per due mesi la cosa diventa completamente diversa. Ora sono solo compagni di squadra".

