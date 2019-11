CALCIOMERCATO INTER ULTIME / Un centrocampista, un attaccante e poi, se servirà, anche un nuovo esterno. L'Inter si avvicina alla sessione di calciomercato di gennaio con due priorità assolute ed un rebus, perché se in mezzo al campo la coperta è corta a causa di alternative considerate non all'altezza (Borja Valero è fuori dai piani, Gagliardini e Vecino in risalita) ed in attacco manca un vero vice-Lukaku, sulla fascia molto dipenderà dalle garanzie che Valentino Lazaro continuerò a dare a destra e soprattutto dalle condizioni di Asamoah. Il ghanese è da tempo alle prese con un ginocchio non al meglio: se gli acciacchi non saranno riassorbiti al 100%, bisognerà intervenire anche lì. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Dicevamo. Il centrocampo è il reparto in cui il mister Antonio Conte si aspetta un innesto di spessore che possa portare sostanza e, magari, gol. Il sogno resterebbe quell'Arturo Vidal che però, per ora, il Barcellona non cede in prestito.

Secondo 'Tuttosport' come possibile alternativa sarebbe quindi tornato di moda il nome di Alfred Duncan, nelle scorse ore accostato pure al Milan , oltre a quello di Rodrigoche costa molto. I varipiacciono, ma sono ipotesi percorribili solo in estate. Davanti un candidato credibile è Olivier, in cerca di un nuovo club per non perdere il treno Europeo.le ipotesi più futuribili ma non semplici. Dovesse rendersi necessario l'investimento sulla fascia, invece, oltre ache non scompare mai dai radar secondo il quotidiano torinese vanno monitorati anche Marcosed Emersondel Chelsea edell'Eintracht Francoforte, cercato pure in estate.

