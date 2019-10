CALCIOMERCATO CAGLIARI JOAO PEDRO / Felice per il suo momento con la maglia del Cagliari, Joao Pedro ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli obiettivi futuri: "Rinnovo? Non ci penso per adesso, qui mi sento a casa. Ho iniziato la stagione con un solo obiettivo: dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, vivere un anno speciale per me e per il Cagliari. Non sono cresciuto da tifoso rossoblù né sono cagliaritano, ma ho imparato a capire cosa prova la nostra gente.

Vogliamo farli divertire - spiega al 'Corriere dello Sport' - Quanto vale l'Europa League? Quanto uno scudetto, ma è un errore pensare adesso ad un sogno ancora troppo lontano. Prima non c’erano queste potenzialità, ci sarà il momento per capire cosa ci aspetta nel futuro. Prendere un impegno adesso, dire andremo in Europa, non ha senso. Lavoriamo per provare a restare in alto. Siamo sulla strada giusta, d’ora in poi dovremo crescere anno dopo anno. Io non guardo la classifica, mi sta piacendo vincere partite su partite".