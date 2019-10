MILAN TOGNAZZI GIAMPAOLO PIOLI MALDINI BERLUSCONI/ Da Giampaolo a Maldini, passando per Pioli. Questi e altri i temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Gianmarco Tognazzi, attore romano e tifoso dei rossoneri.

Cosa ne pensi dell'avvicendamento sulla panchina del Milan?

"Evidentemente è il frutto di risultati che non sono arrivati e siccome in questo caso paga l'allenatore, ne fa le spese Giampaolo".

Esonero giusto dopo solo sette giornate?

"Sicuramente sette giornate sono poche, ma la valutazione riguarda la crescita che non c'è stata sotto il profilo del gioco e l'esonero diventa inevitabile dal momento in cui non pensi che le cose cambieranno a breve come sta pretende il pubblico, che non ha sposato Giampaolo dall'inizio. Comunque il Milan non poteva permettersi un tecnico di prima fascia, anche perchè questi avrebbe richiesto giocatori di un certo livello che non era possibile ingaggiare perchè Elliot ha messo un tetto alle spese. Questo lo sanno tutti".

Molti danno la colpa a Maldini per aver scelto Giampaolo.

"Maldini si sta formando come dirigente, può prendersi la responsabilità per la scelta, ma poi l'ultima parola spetta alla proprietà. Io capisco la frustrazione perchè non si vince da tanto tempo, ma non ammetto il tiro al piccione. Lui poteva ingaggiare solo un tecnico di quella fascia, quindi il margine di errore ci poteva stare. Come è noto, Paolo deve decidere all'interno di una forbice finanziaria e lo fa insieme a Gazidis, Boban e Massara, come avviene in tutte le società. Il clima che si è creato intorno al Milan influisce negativamente sul rendimento dei giocatori".

Pioli può essere l'allenatore giusto?

"Per quella fascia di tecnici può andare bene e spero ci sia un'inversione di tendenza rispetto a Giampaolo. Io da tifoso sostengo il nuovo tecnico. Dal momento che non prendi un top coach, qualsiasi scelta sarebbe stata contestata. Io detesto questo modo di ragionare. La squadra va sostenuta nei momenti di difficoltà e il Milan sta ripartendo da zero, è inutile dare giudizi definitivi".

Gazidis ha dichiarato che il Milan ha rischiato il fallimento, quindi la Serie D...

"Ci sono dati di fatto. Per poter sanare il bilancio il Milan ha dovuto rinunciare all'Europa League, facendo un accordo con la Uefa. I problemi erano stati creati dalla gestione precedente".

Berlusconi ha dichiarato che per rivivere i vecchi fasti, il Milan dovrebbe tornare nelle sue mani. Sei d'accordo?

"Io ringrazio Berlusconi per tutto quello che ci ha fatto vincere, però non sono un tifoso che rimane ancorato al passato. Ha deciso lui di lasciare. Se dovesse riprendere il Milan molti sarebbero felici".

Tu?

"Io non so se Berlusconi stesse scherzando. Se veramente si farà sotto, vedremo. Certo, se penso che ha ceduto il Milan a quell'imprenditore cinese...".