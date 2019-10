BOLOGNA INFORTUNIO MEDEL / Brutte notizie anche in casa Bologna dopo la sosta per le Nazionali.

Come comunicato dal club emiliano sul proprio sito ufficiale, "gli esami cui è stato sottoposto Gary, infortunatosi con il, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane".dovrà dunque fare a meno del centrocampista cileno per un mese.