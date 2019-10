INTER JUVENTUS PARATICI CONTE DYBALA / Conto alla rovescia per il fischio d'inizio di Inter-Juventus. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Fabio Paratici ha presentato così il derby d'Italia: "Conte? Conosco molto bene Antonio, è un grande professionista e un bravissimo allenatore. Al di là di lui, però, Inter-Juve è sempre una partita dura, a prescindere da chi ci sia. C'è sempre rivalità, ci sono grandi campioni e sicuramente sarà una bella partita. Godiamoci lo spettacolo".

Sulla titolarità di: "Non sorprende, come detto più volte Paulo è il nostro numero 10 e in estate è stato anche appetito da grandi squadre, come, perché sono grandi giocatori. Ha una media gol pazzesca, è stato decisivo per l’ultimo scudetto proprio qua a San Siro. Logica della scelta? Di queste cose se ne occupa, dovreste chiedere a lui". Infine, su: "È un grande giocatore, è stato premiato come migliore della Champions League lo scorso anno. Sicuramente crescerà ancora, si sta adattando bene e non credo che sia un pensiero per noi, anzi".