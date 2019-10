p>CALCIOMERCATO INTER JUVE ERIKSEN REAL MADRID / Secondo quanto riportato da 'Marca' ila gennaio è pronto a tornare all'assalto per Christian, fantasista danese in scadenza di contratto con il. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il sogno per il centrocampo rimane Pogba ma il francese del Manchester United sembra irraggiungibile: così Florentino Perez è pronto a puntare sul danese degli 'Spurs', seguito e monitorato anche dalla Juventus e dall'Inter, che aveva già aperto al trasferimento in estate. Rimane viva anche la pista che porta a Donny van de Beek ma prima di comprare il Real deve liberarsi di qualche 'esubero': i 'Blancos' sono pronti a sacrificare Mariano e Brahim Diaz, entrambi già sul piede di partenza a gennaio. Qualora si dovesse concretizzare una cessione, il Real potrebbe affondare su Eriksen.