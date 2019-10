DIRETTA MANCHESTER CITY DINAMO ZAGABRIA - La seconda gara della seconda giornata del gruppo C di Champions League mette di fronte il Manchester City e la Dinamo Zagabria.

Da un lato i 'Citizens' divogliono centrare un altro successo per restare a punteggio pieno e mettere in discesa la qualificazione. Dall'altra i croati disognano un risultato positivo per ribaltare i pronostici che la vedevano come cenerentola del girone. Calciomercato.it vi offre il match dell'Etihad Stadium' in tempo reale.

CLASSIFICA: