MILAN SANSON OLYMPIQUE MARSIGLIA / Il suo nome è stato accostato al Milan nelle ultime ore di mercato: dalla Francia è rimbalzata addirittura la proposta di 20 milioni di euro offerti all'Olympique Marsiglia per Morgan Sanson.

Il centrocampista transalpino è però rimasto in Ligue 1, ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano dal club marsigliese. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come sottolineato da 'La Provence', il giocatore avrebbe la parola dell'OM che nell'estate 2020 sarà ceduto. Sanson piace al Milan e anche a diversi club inglesi, ma la società transalpina ha deciso di non accettare le proposte arrivate in estate perché non ritenute congrue. Un suo addio dall'Olympique Marsiglia però, a questo punto, sembra davvero plausibile, se non a gennaio almeno nel prossimo giugno. A riguardo il giocatore, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Il mercato destabilizza sempre un po', ma ho cercato di essere mentalmente forte".