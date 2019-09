CALCIOMERCATO MILAN MODRIC BOBAN / Il tormentone Modric è pronto a essere ripreso nelle prossime sessioni di calciomercato. Il centrocampista è stato il sogno dell'Inter la passata stagione, quest'anno è toccato, invece, ai tifosi del Milan. Un sogno che potrebbe diventare realtà fra qualche mese quando il centrocampista sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Il croato ha, infatti, un contratto in scadenza nel 2020.

"Modric è un grande milanista, un amico, un giocatore straordinario: aveva passione di venire..." parole di Boban, pronunciate meno di 24 ore fa, che alimentano i sogni dei tifosi e che lasciano pensare che lo sbarco del Pallone d'Oro possa davvero essere stato solo rimandato. Il Milan - come ammesso dallo stesso dirigente croato - ha bisogno di esperienza per far crescere i giovani e Modric fra qualche mese potrebbe non sentirsi più in dovere, dopo una stagione da dimenticare, di restare al Real Madrid. Ovviamente il giocatore dovrà venire in contro alle esigenze economiche del Milan per far sì che il sogno diventi realtà