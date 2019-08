Roma, Mariano Diaz ancora in attesa di offerte: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA MARIANO REAL MADRID / Mariano Diaz è l’ennesimo caso di separato in casa di questo lungo ed estenuante mercato estivo.

L’attaccante è fuori dai piani di, che ha chiesto aldi trovargli una collocazione quanto prima, quando mancano ormai solo sei giorni al gong che chiuderà le contrattazioni.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la situazione è ancora in alto mare: al momento, nessuna squadra ha raggiunto un accordo economico né con i blancos, né con il calciatore, il cui stipendio è di 4 milioni netti a stagione.

L’ipotesi Roma, che avrebbe il ‘sì’ del dominicano, appare ora complessa: dopo alcuni approcci risalenti a qualche settimana fa, al momento non ci sono stati nuovi contatti tra i giallorossi e l’entourage del calciatore, che non esclude una clamorosa permanenza a Concha Espina dell’attaccante, il quale però difficilmente avrebbe posto nelle liste per Liga e Champions. I giallorossi, dal canto loro, hanno virato decisamente su Nikola Kalinic ed affonderanno il colpo per il colchonero una volta chiusa la cessione di Patrik Schick.