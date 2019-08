CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Il Napoli è pronto ad abbracciare un nuovo colpo: si tratta di Hirving Lozano, esterno d'attacco del PSV.

A sbloccare la trattativa è stato il blitz avvenuto ieri e targato Mino Raiola , il quale si è incontrato con Aurelio, Andreae il direttore sportivo azzurro Cristiano. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il Napoli potrà pagare i 42 milioni di euro per il messicano in 4 annualità. Lozano andrà a firmare un contratto della durata di 5 anni comprensivo di un ingaggio da 4 milioni a stagione. Per mettere il tutto nero su bianco serviranno ancora un paio di giorni, tempo necessario per strutturare il trasferimento.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!