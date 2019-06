ROMA PARMA MIRANTE / Sondaggio del Parma per Mirante. Il club ducale - riportano indiscrezioni di Calciomercato.it - ha contattato il portiere della Roma, al quale affiderebbe la maglia da titolare per la prossima stagione visto che, al momento, non è stato ancora riscattato Luigi Sepe dal Napoli.

L'estremo difensore, che ha vissuto un finale di stagione da protagonista con la maglia giallorossa, è legato alla società della Capitale da un contratto di altri due anni con ingaggio da un milione netto a stagione. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato disponibili cliccando qui.

Mirante, 35 anni, è attratto dalla possibilità di iniziare la stagione da titolare ma a Roma si trova molto bene. Nel campionato appena concluso ha rivestito all'inizio il ruolo di secondo di Olsen, poi con l'avvento di Ranieri ha scalzato il compagno svedese fornendo sempre prestazioni di grande livello. Ora il sondaggio del Parma, squadra nella quale ha militato per sei stagioni.

