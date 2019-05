Napoli, Di Lorenzo azzurro: la conferma di Corsi

CALCIOMERCATO NAPOLI DI LORENZO EMPOLI / Intervenuto ai microfoni di 'Radio CRC', Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato anche del futuro di DiLorenzo. Il terzino, vera rivelazione dei toscani, è stato accostato con insistenza al Napoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al calcio CLICCA QUI . Ipotesi questa confermata dal numero uno azzurro: "Vediamo, sono contento se il calciatore andasse al Napoli - ammette - I presupposti ci sono, ma non sappiamo cosa succederà nei prossimi tre giorni. Si sta scatenando un interesse particolare sui nostri ragazzi. L'Empoli rafforza ancora una volta la propria immagine, come società specializzata nel lavorare coi giovani"