ROMA ATALANTA GASPERINI / Giampiero Gasperini è ormai il primo nome della lista della dirigenza della Roma per il ruolo di allenatore del club giallorosso. Il tecnico dell'Atalanta ha superato Sarri nelle preferenze, complice anche la volontà dell'allenatore toscano di restare in Inghilterra alla guida del Chelsea. L'allenatore piemontese non ha ancora ricevuto una proposta diretta da parte della società capitolina, ma avrebbe mostrato la propria disponibilità a intraprendere la nuova avventura. Nel mezzo però ci sono alcune condizioni. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI.

In primis la durata del contratto.

Gasperini chiede alla Roma un ingaggio triennale. E poi condividere insieme le strategie del calciomercato Roma , anche se il prossimo allenatore dovrà prendere atto che nei piani societari sono previste cessioni per un totale di 50/60 milioni di euro. Nel frattempo l'allenatore nerazzurro ha glissato sul proprio futuro , ma intanto, come riporta il 'Corriere dello Sport', la Roma valuta comunque delle alternative. Da Marco, che sarebbe il primo nome in casa Atalanta qual'ora Gasperini dovesse lasciare, ad alternative estere. In questo senso il primo nome è il portoghesedello, ma attenzione anche alla candidatura die all'ipotesi, che saluterà il