p>INTER-JUVENTUS CONFERENZA STAMPA SPALLETTI DERBY D'ITALIA ICARDI PROBABILE FORMAZIONI DIRETTA - Dopo le parole di Allegri , è tempo di presentare il derby d'Italia Inter-Juventus per il rivale nerazzurro, Lucianoe compagni hanno tutta l'intezione di tenere a distanza le inseguitrici e battere gli storici rivali in un match sempre molto sentito da giocatori e tifosi. Calciomercato.it segue in tempo reale le dichiarazioni del tecnico di Certaldo nella consueta conferenza stampa della vigilia.