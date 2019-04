DIRETTA FROSINONE INTER FORMAZIONE / Senza Brozovic, ma con i rientranti Lautaro Martinez e de Vrij, Spalletti non vuole cali di tensione in Frosinone-Inter. Le vittorie di Milan e Roma non consentono distrazioni e la squadra nerazzurra dovrà cercare di non fare troppi calcoli, rinviando ogni pensiero allo scontro diretto di sabato prossimo contro i giallorossi.

Calciomercato.it vi offre la sfida dello Stirpe in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-INTER

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Cassata, Valzania, Beghetto; Ciofani, Pinamonti. All. Baroni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 57; Milan 55; Roma 54; Atalanta 52; Torino 50; Lazio 49; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Spal e Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui