CALCIOMERCATO FIORENTINA PEZZELLA / "Il mio futuro? Qui sono felice, ma saranno tecnico e dirigenza a decidere". A parlare è German Pezzella, che dopo la tragedia di Davide Astori è stato identificato come nuovo leader e nuovo simbolo dalla squadra e dai tifosi della Fiorentina.

Il centrale argentino, che in viola ha conquistato anche la nazionale, ha parlato del proprio futuro in un'intervista al 'Corriere dello Sport'.

"Se resto? Devo sentire il direttore. Se non mi caccia... Qui io ho trovato un posto meraviglioso, mi sento a casa". Parole chiare, che confermano come il futuro del giocatore possa dipendere principalmente dalle volontà della società. "Sono molto dispiaciuto per Pioli. E' stato fondamentale per me e per la squadra. Ho iniziato l'avventura a Firenze con un allenatore e adesso ce n'è un altro. Sarà lui insieme alla dirigenza a decidere, ma io qui sono felice".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui