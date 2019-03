Serie A, Torino-Bologna 2-3: rimonta e 'vendetta' per Mihajlovic

SERIE A TORINO BOLOGNA / Colpaccio del Bologna, che nel match serale degli anticipi della 28esima giornata di Serie A passa per 3-2 in casa del Torino. Gara che inizia su ritmi folli, Belotti spreca poi Pulgar devia nella sua porta un tiro di Ansaldi (6'). I rossoblu' però non si perdono d'animo e in cinque minuti intorno alla mezz'ora la ribaltano: segna Poli di testa (29'), quindi Pulgar dal dischetto (34') dopo intervento del Var per mani di Meitè. Var ancora protagonista nella ripresa, quando servono quattro minuti per annullare il gol di Sansone per fuorigioco millimetrico.

Poco dopo peròrealizza ugualmente il tris (65') su ripartenza innescata da. Belotti murato da, il Bologna sembra in controllo poisi fa espellere per doppia ammonizione (88') e sulla punizionebeffa un disattento Skorupski. Recupero lunghissimo in cui va fuori anche Ola(92').consuma la sua vendetta sul Toro e per ora entra in zona salvezza, brusca frenata del Torino nella corsa all'

CLASSIFICA: Juventus 75, Napoli 57, Milan 51, Inter 50, Roma 47*, Torino 44*, Atalanta 44, Lazio 42**, Sampdoria* 42, Fiorentina 37*, Parma 33, Sassuolo* 32, Genoa 30, Cagliari 30*, Spal 26*, Udinese 25**, Bologna* 24, Empoli 22, Frosinone 17, Chievo 10.

*Una partita in più

**Una partita in meno

