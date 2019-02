ATLETICO MADRID JUVENTUS ALLEGRI / Finalmente la Champions: la Juventus ritrova il palcoscenico europeo dopo la pausa invernale e va al 'Wanda Metropolitano' per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Con lo scudetto in cassaforte, i bianconeri possono concentrarsi sull'obiettivo continentale: Calciomercato.it vi offre in diretta testuale la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

KHEDIRA - "Non è convocato, è rimasto a Torino per accertamenti: ci sarà un comunicato dei dottori. Non avere Khedira significa restare con quattro centrocampisti".

DYBALA - "Domani giocherà Dybala. Ora posso andare via (ride, ndr)".

OTTAVO DI FINALE - "E' un ottavo di finale come accade da cinque anni. La Champions per la Juventus è sempre stata un obiettivo. Poi dall'esterno con più o meno probabilità di vincere, ma non è una cosa che riguarda noi. Negli ultimi quattro anni abbiamo fatto due finali, domani è un ottavo importante come lo sono stati tutti quelli di Champions, contro una squadra che negli ultimi 5 anni ha giocato due finali come noi e ha vinto l'Europa League. Sarà una bella partita, con due squadre con ottima organizzazione.

Loro hanno fatto della fase difensiva la loro forza".

GARA - "Servirà la partita giusta contro una squadra che fa della compattezza difensiva la sua forza. Ci saranno difficoltà ma ci sono negli scontri tra due squadre che negli ultimi anni hanno fatto risultati importanti in Europa".

PRESENZA RONALDO - "Non è una questione di obbligo, c'è l'obiettivo di vincere. Avere Ronaldo è un vantaggio perché negli ultimi dieci anni i capocannonieri della champions sono stati lui e Messi. Ma la squadra deve fare una prestazione importante ma nel calcio non è che hai Ronaldo e vinci: hai più possibilità di vincere perché hai il miglior giocatore al mondo".

SIMEONE - "Ho fatto i complimenti a Simeone perché ha fatto un lavoro straordinario, è riuscito a far lavorare la squadra sempre allo stesso modo, facendo acquisire una grande mentalità".

GOL - "Domani è importante fare gol. Meglio due..."

CARATTERISTICHE ATLETICO - "Non so chi giocherà domani, ma le caratteristiche restano le stesse. Sono 7 anni che studiano allo stesso modo, hanno migliorato la fase offensiva. Domani servirà grande pazienza".

PERCHE' DYBALA - "Ci sono state tante partite in cui non ha fatto gol ma ha fatto una prestazione migliore di quella contro il Frosinone. Credo che domani sia una partita dove può darci una grossa mano: c'è bisogno di tecnica, di giocate e in questo momento è giusto che giochi".

