CALCIOMERCATO JUVENTUS SZOBOSZLAI - In casa bianconera continua a tenere banco il caso legato alla presunta lista stilata dal Ds Paratici con i nomi degli obiettivi di mercato della Juve. Nell'elenco figura anche il nome di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 da oltre un anno nel giro della Nazionale Under 21. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo procuratore: "Il mio assistito è un calciatore del Salisburgo ed è molto motivato in vista della seconda parte della stagione (il campionato austriaco riparte il 22 febbraio, ndr) per consolidare il suo posto in prima squadra - ha dichiarato Matyas Esterhazy ai nostri microfoni - Stiamo pianificando la sua carriera passo per passo ed è presto per parlare di un trasferimento adesso.

Le voci nel calcio sono normalissime, ma non c'è nulla di più. Contatti con? I miei rapporti con lanon sono legati a Szoboszlai per ora. Tutti conoscono le sue qualità, ma è inutile commentare i rumors in questa fase della sua carriera. Ha acora molto da fare al Salisburgo".

In ogni caso il discorso sarebbe rimandato a giugno, sempre che il club austriaco sia disposto a privarsi di Szoboszlai la prossima estate: "Nel calcio mai dire mai, ma non stiamo pensando ad una uscita anticipata dal Salisburgo. Il mio assistito è davvero motivatissimo e si sta concentrando soltanto sui suoi obiettivi in questo momento. Se gli piacerebbe giocare in Italia? Ad un certo punto della carriera, ogni giocatore vuole fare un'esperienza in un campionato top e ovviamente la Serie A è uno dei più importanti. Dominik non fa eccezione, ma sappiamo bene che è una lunga strada e che c'è tanto duro lavoro da fare - conclude Esterhazy a Calciomercato.it - Si sta focalizzando su quel lavoro adesso".

