ATALANTA ROMA DI FRANCESCO / Match importantissimo per la zona Champions domani pomeriggio a Bergamo tra Atalanta e Roma. Bergamaschi e giallorossi separati da appena due punti in classifica e che puntano al quarto posto. Di Francesco sogna di coronare una grande rimonta, ma affronterà un avversario in gran forma. Calciomercato.it ha seguito per voi le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

DE ROSSI - "Sono contento degli allenamenti che ha svolto, è a disposizione per domani. Non ha molti minuti nelle gambe per domani, spero che anche per le prossime settimane possa esserci"

ATALANTA - "Gara combattuta, dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco nonostante le loro qualità. Hanno caratteristiche di squadra e individuali molto importanti, i duelli andranno accettati. Dovremo trovare degli spazi ed evitare di concederne".

FORMAZIONE - "Problemi per Florenzi e Pellegrini da valutare per domani, Zaniolo potrebbe anche giocare sull'esterno ma devo avere il quadro completo della situazione. Anche Schick può coesistere con Dzeko, ci sono varie incognite che devo sciogliere. Dzeko si è allenato bene, deve trovare continuità.

Psicologicamente ha bisogno del gol, ma è partecipe del gioco della squadra. Cercherò di mettere in campo la migliore formazione possibile. Diffide? Non posso farmi influenzare"

KARSDORP - "E' pronto per giocare nuovamente, sono in ballottaggio lui e Santon. Dipende anche dalle caratteristiche della squadra avversaria".

CORSA CHAMPIONS - "Dobbiamo cercare di arrivare quarti. L'Inter ha un buon vantaggio ma mancano ancora molte partite. L'Atalanta è temibilissima, non avendo coppe europee mi fa paura. Hanno la forza della tranquillità".

MANCINI - "Non parlo di giocatori che non sono della Roma in sede di mercato. Non è opportuno, specie prima di una partita simile".

N'ZONZI - "Ci potrà essere molto utile per questa gara vista la sua fisicità, potrebbe essere della partita".

MERCATO IN USCITA - " Stiamo facendo delle valutazioni, ma tutte le parti devono essere concordi. Dovremo considerare le nostre esigenze e quelle dei giocatori. Coric, Luca Pellegrini hanno grandi qualità e vorremmo tenerceli stretti, Monchi se ne sta occupando, io devo pensare al campo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui