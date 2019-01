CALCIOMERCATO MILAN MALDINI HIGUAIN / Giornata di presentazione in casa Milan: conferenza stampa per Piatekche ha preso il posto di Higuain nell'attacco di Gattuso. Oltre al calciatore, Leonardo e Gazidis, ha preso la parola anche Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico dell'area Sport: "Siamo in un momento storico diverso rispetto al Milan di Berlusconi, dobbiamo concentrarci su giocatori giovani e di talento. Anche se puntiamo a giovani promettenti non escludiamo l'arrivo di giocatori di esperienza.

L'andamento della squadra è in linea con le nostre aspettative, possiamo qualificarci per la Champions League".

Inevitabile parlare di Higuain e dei suoi malumori che lo hanno portato lontano dal Milan: "Una squadra è composta da vari giocatori - spiega Maldini -. L'allenatore e la società gestiscono queste situazioni, se il lavoro viene fatto come si deve non se ne risente particolarmente". Ma è il giorno di Piatek e i riflettori tornano su di lui anche se Maldini evita paragoni: "Le sue caratteristiche sono ben chiare, è un giocatore concentrato e umile. Deve essere se stesso e pensare a giocare".

