Calciomercato Milan, Higuain vola a Londra: si chiude col Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / Nel giorno di Krzysztof Piatek, già sbarcato a Milano, il Milan volta pagina e saluta Gonzalo Higuain. Proprio mentre Piatek è atteso alle visite mediche col Milan, il 'Pipita' lascia l'Italia per ripartire dalla Premier League.

Destinazione Londra, ripartedove ritrova Maurizioche lo aspetta a braccia aperte e lo vorrebbe subito in campo, già domani sera, per risollevare questo momento complicato anche per i 'Blues'. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Attorno alle 9, Gonzalo Higuain si è imbarcato dallo scalo dei voli privati dell'aeroporto di Linate con destinazione LondraFarnborough. L'argentino è partito da solo, senza la famiglia, e già in giornata dovrebbe sottoporsi ai test fisici finalizzati all'annuncio ufficiale del trasferimento nelle prossime ore.

