CALCIOMERCATO JUVENTUS VISITE MEDICHE RAMSEY / La Juventus continua a spingere e intravede un possibile colpo di scena da qui alla fine del calciomercato di gennaio. Procede secondo i piani la marcia di avvicinamento al colpo estivo Aaron Ramsey, anche se i bianconeri registrano da Londra segnali interessanti che fanno timidamente sperare in un affare anticipato già a questa sessione. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Il centrocampista gallese, in scadenza di contratto con l'Arsenal a fine stagione, avrebbe svolto nella giornata di ieri in gran segreto la prima parte dei test medici sotto la supervisione di una delegazione juventina.

Un altro passo fondamentale verso la firma del contratto (un quinquennale da 6,5 milioni di euro più bonus a stagione, più 9 milioni di commissioni agli agenti) attesa per subito dopo la Supercoppa Italiana. Firma per giugno, a parametro zero, anche se 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi parla di piccoli spiragli di apertura da parte dei 'Gunners' che stanno accelerando la ricerca del sostituto (previsto per oggi un nuovo contatto Arsenal-Barcellona per Denis Suarez in uscita dai blaugrana ) e avrebbero abbassato nuovamente le pretese per liberare subito Ramsey, arrivando ora a chiedere meno di 20 milioni di euro. Cifra ancora elevata, ma che la Juventus a questo punto spera di rosicchiare ulteriormente da qui al 31 gennaio, mentre nel frattempo prepara un tesoretto con le cessioni di(dal Sassuolo può finire a Chelsea o Wolverhampton per circa 20 milioni) e(la Samp può riscattarlo per 14 milioni).