CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE LIVERPOOL / In Inghilterra si torna a parlare con insistenza del possibile trasferimento di Lorenzo Insigne dal Napoli al Liverpool.

L'allarme in casa partenopea è lanciato da Paddy Power, che ha abbassato la quota del passaggio di Insigne ai 'Reds' a gennaio da 10/1 a 7/1.

Non sarà facile, in ogni caso, per il Liverpool strappare il giocatore a Aurelio De Laurentiis: servirà una maxi offerta e, anzi, questa potrebbe anche non bastare a portar via Insigne da Napoli a stagione in corso.

