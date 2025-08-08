Atalanta
DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 8 agosto LIVE

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumors, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Vlahovic esulta dopo aver siglato un gol
Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it

La Juventus sogna Tonali e mette sul piatto gli esuberi Vlahovic e Douglas Luiz per il centrocampista della Nazionale in forza al Newcastle. Il Milan, oltre al serbo in uscita da Torino, guarda con attenzione agli scenari per Hojlund per l’attacco di Allegri. L’Inter resta in attesa per Lookman e intanto lavora alle uscite di Taremi e Sebastiano Esposito (vicino al Cagliari) nel reparto offensivo. Morata torna in Serie A: si sblocca la trattativa per lo spagnolo che raggiungerà Fabregas al Como.

Sogno Tonali per la Juventus: maxi operazione

La Juve sogna Tonali: Vlahovic, Douglas Luiz e Savona più cash – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – per strappare al Newcastle il centrocampista della Nazionale.

