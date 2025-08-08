Lookman si complica? L’Inter dirotta 40 milioni in Serie B

La pista che porta al nigeriano dell’Atalanta si fa sempre più complessa e i meneghini cambiano obiettivo: nome a sorpresa

Ademola Lookman e l’Inter: una telenovela che sta animando queste settimane di calciomercato, con i meneghini che puntano il nigeriano, che ha fatto capire di voler lasciare Bergamo dopo tre stagioni. Un vero e proprio muro contro muro tra il giocatore e il club, ma la società orobica non intende rivedere i propri termini: servirà un ulteriore sforzo da parte dell’Inter.

Nel frattempo però è inevitabile per Marotta, Ausilio e il resto della dirigenza guardarsi attorno e sondare il terreno per eventuali alternative. E una di queste alternative è un nome nuovo, una vera e propria sorpresa, anche se concorrenza e prezzo rischiano di complicare la trattativa. Dall’Inghilterra infatti riferiscono come il club nerazzurro si sarebbe inserito nella lista delle pretendenti per Omari Hutchinson, trequartista inglese di origini giamaicane in forza all’Ipswich Town.

Inter, piace Hutchinson: folta concorrenza

Prodotto del vivaio del Chelsea, classe 2003, in grado di giocare anche come esterno d’attacco, Hutchinson ha un contratto fino al 2029 con il club che la scorsa annata è retrocesso in Championship, la Serie B inglese.

Fresco campione d’Europa con la nazionale under-21 inglese (ha anche segnato in finale), Hutchinson ha attirato su di sé l’interesse di molti club, come riferisce il ‘Sun’. Piace al Brentford e al Lipsia, che hanno recentemente presentato offerte da 40 milioni di euro, che sono state però rifiutate. Allo stesso modo anche Everton e Nottingham Forest sono sulle tracce del giocatore, per cui il Chelsea detiene il 25% della futura rivendita.

Il giocatore però non si è aggregato al resto della squadra, partita per la Francia per un’amichevole. Il motivo? Il fatto di essere sul mercato. Il club non vorrebbe venderlo, ma sa che trattenere un calciatore simile in Serie B inglese non è semplice, sia per la volontà del ragazzo che per un alto rischio svalutazione. L’Inter è avvertita: la trattativa non è semplice e la concorrenza molto alta. Inoltre, sottolineano da Oltremanica, il Brentford sarebbe pronto ad una nuova carica, con una proposta da 43 milioni di euro.