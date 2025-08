Lookman, muro contro muro con l’Atalanta: serve un ulteriore sforzo dell’Inter | CM.IT

Lookman ha rotto con la società disertando la seduta d’allenamento peronalizzata. Marotta riflette e aspetta maggiore chiarezza da Percassi

Muro contro muro tra Ademola Lookman e l’Atalanta, con il nigeriano che ha da tempo scelto l’Inter come prossima destinazione.

Dopo lo sfogo delle scorse ore, il Pallone d’Oro africano si è reso protagonista di un altro gesto forte per manifestare il suo malcontento. Lookman non si è presentato – senza fornire una giustificazione – a Zingonia, disertando la seduta d’allenamento personalizzata odierna nel centro sportivo dell’Atalanta.

Il braccio di ferro con la società orobica prosegue, con la famiglia Percassi che però non indietreggia sulle richieste per la cessione del giocatore.

La ‘Dea’ parte da una valutazione di 55-60 milioni di euro e tratta la partenza di Lookman per una proposta economica di almeno 50 milioni di euro garantiti.

👀 #Inter – #Lookman diserta Zingonia, non presentandosi per l’allenamento (personalizzato) di oggi: l’#Atalanta però non indietreggia e continua a chiedere almeno 50 milioni garantiti per trattare la cessione del nigeriano 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/uaRcPs2dRr — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 4, 2025

Servirebbe quindi un ulteriore sforzo dell’Inter e il via libera di Oaktree per alzare l’offerta, dopo che l’Atalanta ha rifiutato venerdì la proposta ufficiale di Marotta da 45 milioni (42 di base fissa e 3 di bonus non facili).

Il sodalizio vice campione d’Europa valuterà questa settimana le prossime mosse, anche se un rilancio alle cifre richieste dai Percassi è ad oggi complicato. Sono ancora ore di riflessione, e soprattutto di attesa per conoscere le reali intenzioni dell’Atalanta.

Inter, Lookman prima e unica scelta: i possibili piani B

L’Inter intanto ha iniziato a studiare le alternative al colpo offensivo richiesto da Chivu: da Nkunku a Nico Gonzalez, passando per Openda, Sancho e Berardi, anche se prima si proverà a fare il possibile per accontentare il tecnico rumeno sul fronte Lookman. La prima e unica scelta per l’attacco, perlomeno fino a quando sarà possibile portarlo ad Appiano