Torino, Cairo non si ferma: “Simeone ha tanta voglia, sicuramente arriverà un terzino”

Il presidente granata a tutto tondo sul mercato: dal retroscena sull’arrivo dell’argentino ai prossimi acquisti

Ambizione e un mercato che preannuncia altri nuovi acquisti, sia sugli esterni offensivi che difensivi. Il Torino punta a giocare un ruolo da outsider nella prossima stagione di Serie A, come annunciato dal suo presidente Urbano Cairo.

Il numero uno granata ha parlato a ‘Sky Sport’ dei nuovi acquisti e delle aspettative nella stagione che comincerà a breve, in quello che è il suo ventesimo anno da presidente granata. Inevitabile un commento sull’ultimo acquisto, Giovanni Simeone: “Mi sarebbe piaciuto comprare Simeone già nel 2017, anche l’anno scorso riprovammo con il Napoli. Quest’anno ce l’abbiamo fatta: è un giocatore da Torino, per me è una gioia averlo qui, credo abbia tanta voglia. Mi auguro sia un anno speciale per lui”.

Sui 20 anni da presidente: “Sono contento di questi 20 anni, è importante mantenere ottimismo. Ho avuto alcune contestazioni, ma quest’anno penso che stiamo facendo una delle migliori campagne acquisti della mia presidenza. Se è il miglior Torino della mia presidenza? Non lo dirò mai, ma stiamo cercando di costruire una squadra dal potenziale offensivo importante con Simeone, Zapata, Aboukhlal, Adams, Vlasic, Ngonge… abbiamo inserito Anjorin, Sanabria ha molte richieste ed è un po’ chiuso. In difesa abbiamo mantenuto l’assetto inserendo Ismajli, mi sembra bene. Dire che è la miglior squadra è impossibile, parlerà il campo. Sarà il miglior Torino se supereremo quanto fatto da Ventura che arrivò settimo”.

Sui recuperi e sul cuore Toro: “Schuurs non è ancora pronto per essere recuperato, mi auguro che recupereremo presto Zapata, i segnali sono buoni. Il suo infortunio ha pesato tanto l’anno scorso. Simeone è un giocatore da Toro, abbiamo fatto in questi anni cose da Toro. Tutto è migliorabile, quello che non è mai mancato è l’impegno per fare le cose al meglio. Quando ero arrivato io il Torino non era messo benissimo, ora l’obiettivo è fare meglio, cercherò di fare il miglior mercato possibile”.

Nuovi acquisti: “Stiamo pensando ad altri colpi visto che c’è ancora tempo. Sicuramente acquisteremo un terzino sinistro e forse un esterno d’attacco”.