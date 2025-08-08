Atalanta
Liberali-Catanzaro, non è cambiato nulla: tutti i dettagli dell’affare

Non è cambiato nulla rispetto alla prima intesa: alla fine ha prevalso la linea del calciatore

Mattia Liberali è partito stamane per Catanzaro. Dopo alcuni giorni di attesa dovuti allo stop del Milan, il fantasista può quindi firmare con la società calabrese e raggiungere Alberto Aquilani, che lo ha fortemente voluto in questo periodo.

Il calciatore, da parte sua, ha scelto mettendo al primo posto la centralità nella squadra, che gli ha garantito il tecnico romano. Le condizioni dell’accordo restano quelle definite nei giorni scorsi: cessione a zero, con il 50% sulla futura rivendita.

Non è cambiato nulla, quindi, rispetto al momento della prima intesa. Semplicemente, il Milan ha provato ad ottenere delle condizioni migliori, ma alla fine ha prevalso la linea del calciatore e del suo procuratore.

