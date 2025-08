Liberali, scontro Furlani-Tare: il giocatore vuole solo il Catanzaro | ESCLUSIVO

Il giovane talento pronto a lasciare il Milan, nei suoi pensieri il club giallorosso in Serie B: cosa sta succedendo all’interno del Diavolo

Anche il Milan, come altre società, concentrato nel tourbillon di entrate e uscite. Per quanto riguarda questo ultimo capitolo, in particolare, tiene banco la situazione di Mattia Liberali. Il giovane talento del Diavolo è al centro di una vicenda che sta facendo emergere differenze di vedute piuttosto significative all’interno della dirigenza.

Quest’oggi, Liberali avrebbe dovuto partire per Catanzaro. Il calciatore è stato convinto dal progetto del club calabrese, in Serie B, e dalla centralità che avrebbe, avendo la possibilità di crescere e accumulare esperienza. I termini dell’operazione sono stati definiti, con una percentuale di rivendita a vantaggio del Milan del 50%. Ma il tutto, come appreso da Calciomercato.it, è stato bloccato da Furlani, in accordo con Ibrahimovic. Il che ha generato un forte contrasto con il ds Igli Tare.

#Liberali vuole andare solo al #Catanzaro. La decisione del #Milan di bloccare il ragazzo (oggi doveva partire) ha fatto emergere un contrasto importante tra #Furlani (d’accordo con #Ibra) e #Tare, che aveva definito la trattativa con il club calabrese. Ora le parti sono in… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 5, 2025

Il dirigente albanese aveva definito i dettagli dell’operazione con il Catanzaro e sarebbe piuttosto contrariato. Nel frattempo, non cambia la volontà di Liberali, ormai deciso ad accettare. Le parti si stanno ora confrontando per capire se si può uscire da questa impasse e trovare una soluzione.