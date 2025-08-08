Lookman e Vlahovic, il possibile effetto domino con Raspadori-Atletico

L’attaccante classe ’99 si avvicina ai ‘Colchoneros’. Brutte notizie per l’Inter? Conte può ribaltare il tavolo

Dopo Simeone, passato al Torino, il Napoli potrebbe dire addio a un altro attaccante degli ultimi due Scudetti: Giacomo Raspadori. Per l’ex Sassuolo è in corso una trattativa con l’Atletico Madrid, con le parti che potrebbero accordarsi intorno ai 30 milioni bonus inclusi.

Raspadori all’Atletico, l’effetto domino partendo da Lookman

Raspadori alla corte del ‘Cholo’ Simeone potrebbe scatenare un effetto domino clamoroso. Il primo, in assoluto: il possibile ritorno del Napoli, dietro input di Conte, su Ademola Lookman.

Il nigeriano ha un accordo con l’Inter, un accordo che possiamo considerare blindato. Ma Marotta e Ausilio non hanno l’intesa con l’Atalanta, oltre al fatto che non ci sarà alcun rilancio fino a un nuovo confronto con Percassi.

Una telefonata di Conte…

In questo impasse può infilarsi De Laurentiis, il quale potrebbe soddisfare subito le richieste della ‘Dea’: ovvero mettere sul piatto un assegno da 50 milioni o giù di lì.

L’ostacolo per il Napoli sarebbe soprattutto il giocatore, promesso sposo dell’Inter. Ma nel calciomercato nulla è impossibile: una telefonata di Conte può spezzare il patto con l’Inter e spingere Lookman all’ombra del Vesuvio. E, al contempo, obbligare Marotta a virare altrove. Nkunku in uscita dal Chelsea rimane uno dei piani B più credibili.

Niente Atletico per Vlahovic, ma Molina resta nei piani della Juve

L’altro effetto domino, ma potremmo dirne degli altri, può riguardare la Juve. Nella fattispecie Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane accostato ai ‘Colchoneros’.

Per il serbo si è ipotizzato un approdo a Madrid, sponda Atletico, in cambio di quel Molina che resta in cima ai pensieri di Tudor per quanto riguarda la fascia destra. Con Raspadori, Simeone non avrebbe più bisogno di un attaccante, dunque la pista Vlahovic sfumerebbe del tutto. Per la gioia del Milan, ammesso non arrivi davvero Hojlund…