Bologna, grosso ostacolo per Cengiz Under | ESCLUSIVO

Il fantasista turco del Fenerbahce non rientra nei piani di Mourinho. Ma i rossoblu non hanno ancora presentato un’offerta per l’ex romanista

Il Bologna ha tirato un sospiro di sollievo per Federico Bernardeschi. L’infortunio è meno grave del previsto e l’obiettivo è quello di metterlo a disposizione di mister Vincenzo Italiano già per la prima giornata di campionato, in programma sabato 23 agosto allo stadio ‘Olimpico’ contro la Roma. Ma a prescindere dal suo recupero, i felsinei sono alla ricerca di un altro rinforzo per completare il reparto offensivo.

Tanti i nomi già accostati ai rossoblu: si va da Wesley Gassova a Jonathan Rowe passando per Eguinaldo e Bryan Gil fino ad arrivare a Pepe e Cengiz Under. Per quanto riguarda quest’ultimo, in particolare, si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza con alti e bassi con la maglia della Roma. Il fantasista turco classe 1997, tornato dopo il prestito di cinque mesi al Los Angeles Fc, non rientra nei piani futuri del Fenerbahce.

Lo dimostra il fatto che José Mourinho lo ha escluso dalla lista Uefa per i preliminari di Champions League contro il Feyenoord. Ma dalle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it è emerso che il suo trasferimento al Bologna è tutt’altro che semplice. Anzi, in questo momento non c’è alcuna trattativa: lo scoglio è rappresentato dall’ingaggio di 2,5 milioni di euro netti percepito da Under, che sta frenando tutte le possibili pretendenti. Ad oggi non è arrivata alcuna offerta ufficiale al club di Istanbul per la sua cessione.