Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bologna, grosso ostacolo per Cengiz Under | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Il fantasista turco del Fenerbahce non rientra nei piani di Mourinho. Ma i rossoblu non hanno ancora presentato un’offerta per l’ex romanista

Il Bologna ha tirato un sospiro di sollievo per Federico Bernardeschi. L’infortunio è meno grave del previsto e l’obiettivo è quello di metterlo a disposizione di mister Vincenzo Italiano già per la prima giornata di campionato, in programma sabato 23 agosto allo stadio ‘Olimpico’ contro la Roma. Ma a prescindere dal suo recupero, i felsinei sono alla ricerca di un altro rinforzo per completare il reparto offensivo.

Calciomercato Bologna, smentite su Under: ecco qual è il problema
Cengiz Under con la maglia della Nazionale turca (foto Ansa) – Calciomercato.it

Tanti i nomi già accostati ai rossoblu: si va da Wesley Gassova a Jonathan Rowe passando per Eguinaldo e Bryan Gil fino ad arrivare a Pepe e Cengiz Under. Per quanto riguarda quest’ultimo, in particolare, si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza con alti e bassi con la maglia della Roma. Il fantasista turco classe 1997, tornato dopo il prestito di cinque mesi al Los Angeles Fc, non rientra nei piani futuri del Fenerbahce.

Lo dimostra il fatto che José Mourinho lo ha escluso dalla lista Uefa per i preliminari di Champions League contro il Feyenoord. Ma dalle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it è emerso che il suo trasferimento al Bologna è tutt’altro che semplice. Anzi, in questo momento non c’è alcuna trattativa: lo scoglio è rappresentato dall’ingaggio di 2,5 milioni di euro netti percepito da Under, che sta frenando tutte le possibili pretendenti. Ad oggi non è arrivata alcuna offerta ufficiale al club di Istanbul per la sua cessione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie