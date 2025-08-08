Gonzalez lascia il calcio: il messaggio UFFICIALE del Lecce

Lo spagnolo dice addio al calcio: la rivelazione ufficiale da parte del club giallorosso

Alla fine è arrivata un’ufficialità che era nell’aria. Joan Gonzalez lascia definitivamente il calcio giocato a soli 23 anni.

Il giocatore spagnolo saluta Lecce e il calcio a causa di un problema cardiaco riscontrato nel luglio 2024. Dopo tre stagioni da professionista, di cui due giocate effettivamente, tutte con la maglia del Lecce, il giocatore spagnolo ha definitivamente salutato il calcio. E in attesa di capire cosa fare nel futuro, il prossimo passo potrebbe essere quello di dedicarsi agli studi e di iscriversi alla facoltà di Economia in università.

Questo il messaggio ufficiale diramato dal Lecce, che ha salutato il 23enne così:

“Grazie Joan. Grazie per aver sempre onorato la nostra maglia, grazie per il tuo straordinario percorso con Primavera e Prima Squadra. Abbiamo vinto tanto insieme, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tutto, anche quest’ultimo periodo difficile. Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita, impegnandoti brillantemente nei tuoi studi, grazie alla tua intelligenza, sensibilità e cultura. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene ad un uomo vero che ama il Lecce ed il Salento. Buona vita Joan”.