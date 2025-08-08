Atalanta
Inter, non c’è spazio con Lookman: addio o fuori dalla lista Champions

Foto dell'autore

Il club nerazzurro non perde le speranze per l’attaccante nigeriano, che potrebbe portare a un’esclusione a sorpresa in Europa in caso di permanenza a Milano 

L’Inter continua la caccia a Lookman e rimane in attesa per l’attaccante nigeriano, che ha rotto con l’Atalanta e spinge per l’approdo a Milano.

Chivu e la possibile cessione di Zielinski
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Pallone d’Oro africano si è sfogato contro la ‘Dea’ e da diversi giorni ha fatto perdere le proprie tracce, senza presentarsi per gli allenamenti a Zingonia. Una mossa per mettere spalle al muro la società, che al momento però non indietreggia sulla cessione del giocatore.

L’Atalanta la scorsa settimana ha rifiutato l’offerta da 45 milioni di euro complessivi dell’Inter (42 di base fissa e 3 di bonus non facili), fissando ad almeno 50 milioni la valutazione di Lookman, pur senza fornire un prezzo ufficiale al club vicecampione d’Europa.

Calciomercato Inter, Zielinski fuori dai piani di Chivu: rischia il taglio in Champions League

L’Inter come dicevamo resta in attesa e paziente sugli scenari per Lookman, riflettendo su un eventuale rilancio per avvicinarsi alla somma richiesta dall’Atalanta.

Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione lavora parallelamente anche alle uscite e restano diversi i giocatori fuori dai piani del nuovo progetto nerazzurro con Chivu in panchina. 

Inter, nuovo ruolo per Zielinski
Piotr Zielinski (LaPresse) – Calciomercato.it

Ad iniziare da Taremi, finito ai margini dopo della rosa interista dopo l’acquisto di Bonny e la permanenza di Pio Esposito. Per l’iraniano non c’è spazio dopo il cambio in panchina, complice anche la deludente stagione con la maglia della ‘Beneamata’. Taremi è così destinato a salutare l’Italia dopo soltanto un anno dal suo arrivo e la stessa sorte potrebbe toccare anche a Zielinski. Per uno strano scherzo del destino, sia l’ex Porto che il polacco sono sbarcati a Milano la scorsa estate ed entrambi a parametro zero. Zielinski come Taremi non ha però mantenuto le attese e figura perciò anche lui nella lista dei cedibili dell’Inter.

Il sodalizio nerazzurro risparmierebbe sul pesante ingaggio (oltre 8 milioni lordi) dell’ex Napoli, che in mediana si aggiungerebbe all’uscita di Asllani. Inoltre Zielinski, in caso di permanenza e con l’arrivo di Lookman, rischierebbe di finire fuori dalla liste per la prossima Champions League. Tempi duri per il polacco ad Appiano Gentile… 

